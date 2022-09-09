Дима Билан и SHAMAN выступят на Дне города в Королеве 10 сентября | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 18:41 Поделиться Telegram

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Viber Дима Билан и SHAMAN выступят на Дне города в Королеве 10 сентября

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Праздничная программа ко Дню города пройдет во всех микрорайонах наукограда. Основными площадками станут центральная площадь, парк и микрорайон Юбилейный.

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Гостей праздника ждут выступления российских звезд. На сцену центральной площади выйдут Дима Билан, SHAMAN, Наталия Власова, Имперский русский балет, шоу барабанщиков и другие артисты. В микрорайоне Юбилейном пройдет концерт Вани Чебанова, а в парке у ДиКЦ «Костино» — выступление кавер-групп «ЗОЖ» и «Пески».

В программе Дня города мастер-классы, выставки, интерактивные игры, творческие площадки, спортивные игры, фестиваль «Вкусы Подмосковья», квесты и экскурсии, спектакли и огненное шоу.

Закончится день грандиозным фейерверком.

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