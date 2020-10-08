Подмосковье стало лидером по числу участников «Диктанта Победы»

«Диктант Победы», посвященный 75-й годовщине окончания Второй мировой войны, собрал больше всего участников из Подмосковья — 75 тысяч человек. Также в регионе было организовано наибольшее число площадок для проведения акции.

Диктант проходил 3 октября по всей стране и за ее пределами. Его площадки были во всех российских городах с населением свыше пяти тысяч человек, а также в 76 странах за рубежом.

В Московской области организовали 1277 площадок для проведения мероприятия. Следом идут Ставрополье (1160), Самарская область (751), Краснодарский край (538) и Свердловская область (462).

Лидерами по числу участников помимо Подмосковья стали Самарская область (36 тысяч человек), Ростовская область (25,5 тысячи), Краснодарский (25 тысяч) и Ставропольский края (19,6 тысячи).

За рубежом больше всего участников было из ЛНР (1980), Молдавии (349), Таджикистана (349) и Южной Осетии (258).

Победителями стали 20 участников, высшие баллы в диктанте набрали 1009 россиян и восемь жителей зарубежных стран и территорий — ЛНР, Финляндии, Марокко и Германии.

Самый младший отличник живет в Брянской области, ему 12 лет. Самому старшему — 94 года, он из Владимирской области.

«Диктант Победы» проходил в виде исторического теста. Вопросы касались как хода войны, так и достижений советской науки и промышленности тех лет. Акция призвана защитить историческую правду о вкладе советского народа в победу над фашистской Германией.