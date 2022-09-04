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(обновлено: 05 сентября 2022, 09:03)

Участниками акции «Диктант Победы» в Щелкове стали 4 тысячи человек

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Патриотическую акцию «Диктант Победы» провели в Щелкове. Участники сели за парты в школе № 19 в Медвежьих Озерках.

Среди тех, кто решил написать диктант, были родственники Героев России, местные жители самых разных возрастов.

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Темой диктанта стала Великая Отечественная война. Вопросы разрабатывали квалифицированные историки. В заданиях нужно было по описанию узнать героев войны, угадать по строчке военную песню, расположить события в хронологическом порядке.

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«На какие-то вопросы ты знаешь ответы точно, а в каких-то сомневаешься, что-то не знаешь. Это тоже очень правильно, потому что после каждого диктанта ты возвращаешься домой и смотришь в „Яндексе“, в энциклопедии, <…> освежаешь свои знания», — рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Диктант Победы» проводят с 2019 года. В этом году в Щелкове его писали как очно, так и онлайн. Количество участников рекордное — к акции присоединились свыше четырех тысяч человек.

Щелково

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