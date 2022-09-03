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03 сентября 2022, 05:31

«Диктант Победы» пройдет в Подмосковье 3 сентября

Акция «Диктант Победы» состоится в Подмосковье в субботу, 3 сентября

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Акция «Диктант Победы» —исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны — пройдет в Подмосковье в субботу, 3 сентября, в14:00.

В регионе в этом году откроется свыше 1000 площадок для написания «Диктанта Победы». Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что эти площадки будут работать на базе школ, музеев, библиотек.

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«Центральными станут Военно-технический музей славы в Черноголовке, музейный комплекс „ЗОЯ“, парк „Патриот“, Бородинский военно-исторический музей-заповедник и территория музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил Российской Федерации», — отметила Каклюгина.

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В региональном Министерстве образования пояснили, что для того, чтобы стать участником акции необходимо выбрать площадку и зарегистрироваться. Сделать это можно на сайте.

«Мы ждем всех желающих проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны», — добавила вице-губернатор Московской области.

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