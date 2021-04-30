«Диктант Победы» написали на центральной площадке в музейном комплексе «Зоя»

В исторической акции «Диктант Победы» на территории музея «Зоя» приняли участие 38 человек. Итоги диктанта будут подведены к 24 июня.

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» в 2021 году состоялась в третий раз. В Московской области в этом году было задействовано 506 площадок, две из них были центральными — в черноголовском военно-техническом музее славы и в мемориальном комплексе «Зоя», расположенном в деревне Петрищево Рузского округа.

Депутат Госдумы, региональный координатор партпроекта «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев, приехавший в Рузу для участия в акции, рассказал, что к написанию диктанта готовился заранее, но главным для него является не результат, а участие.

«Во всероссийской исторической акции „Диктант Победы“ я принимаю участие уже в третий раз. В предыдущие годы писал его дистанционно, а сегодня приехал в прекрасный музейный комплекс „Зоя“. Этот мемориал находится в Московской области на месте, где фашисты замучили нашего разведчика. Он очень важен для всех нас, особенно для школьников, потому что только зная и помня свою историю, государство имеет будущее. Это одна из акций, которые позволяют всем вспомнить историю, обновить свои знания», — сказал Михаил Терентьев.

Он также отметил, что был приятно удивлен увидеть много молодежи и студентов, пришедших писать диктант.

Эта акция позволяет встряхнуть свои знания молодым людям и тем, кто давно окончил школу, вспомнить историю, годы Великой Отечественной войны. Все то мужество и массовый героизм наших граждан перед фашизмом нужно всегда помнить и знать свою историю Михаил Терентьев депутат Госдумы

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев рассказал, что диктант написали по всей России и еще в 80 странах мира на более чем 16 тысячах площадок, 506 из них развернулись на территории Московской области. Чтобы принять участие в акции, на сайте зарегистрировались более полутора миллиона человек, 32 тысячи из них — подмосковные жители.

«Сегодня „Диктант Победы“ написали в одном из священных мест — в деревне Петрищево в Рузском округе. Именно здесь был совершен героический подвиг Зои Космодемьянской. Это одна из центральных площадок проведения акции в Московской области», — прокомментировал депутат.

Он также рассказал, что перед написанием «Диктанта Победы» состоялось награждение победителей Всероссийской исторической интеллектуальной игры «1418», в которой две команды от Московской области заняли первое и второе место — школа № 21 и гимназия № 27 городского округа Химки.

Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Информация о победителях, правильно ответивших на все вопросы в очном формате быстрее остальных, будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.