Подмосковье 05 сентября 2022, 10:12 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Акция «Диктант Победы» прошла на 10 площадках в Реутове

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Члены «Молодой гвардии Единой России» из Реутова провели для детей творческие мастер-классы и поучаствовали с ними в «Диктанте Победы». Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

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Мастер-классы для детей прошли в городском парке Реутова. Там участников научили технике оригами и сложили из бумаги голубей — символ мира. Также дети написали «Диктант Победы». Он прошел сразу на 10 площадках.

Мероприятие приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Он был учрежден в память о событиях, произошедших 1–3 сентября 2004 года в Беслане. Тогда из-за теракта погибли свыше 300 человек. Станислав Каторов отметил, что память о случившемся не имеет ни границ, ни времени.

«В этот день мы отдаем свою дань памяти всем жертвам, погибшим от рук террористов. Сегодня мы сражаемся с тем же врагом, с теми же нацистами, что и Советская армия во время Великой Отечественной войны. И результат будет тот же — мы победим!» — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве и ремонте школ в Подмосковье. По его словам, в современном мире капитальный ремонт — это полноценное преображение. Школы получают вторую жизнь и начинают соответствовать духу времени.

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