Дикий хомяк из Красной книги пришел в Подмосковье

Местные жители находят редких хомяков на своих дачных участках. Называются эти грызуны карбышами. Они похожи на привычных нам домашних хомяков, но немного крупнее и с пестрой окраской.

Это обычные грызуны, отличающиеся высокой прожорливостью. Они могут сильно подпортить урожай. Карбыши предпочитают зерновые и уничтожают посевы пшеницы, овса, кукурузы, гороха. При этом они не откажутся от поедания огурцов, свеклы, моркови, картофеля, обгрызают еще и кору косточковых деревьев. Несъеденное зверьки утаскивают в свои норы для запасов на зиму.

К тому же редкие хомячки агрессивны, поэтому не рекомендуется брать их голыми руками во избежание укусов.

Карбыши — редкий гость для Московской области, по этой причине они занесены в Красную книгу региона.

Эксперты-зоологи призывают не убивать зверьков. Бороться с незваными гостями можно с помощью их естественных врагов — ласок. Достаточно найти в интернете звуки, которые издают эти хищники, и записать на любое воспроизводящее устройство. После этого нужно оставить этот гаджет включенным в саду или огороде.

В основном эти хомяки обитают в южных регионах России, в Черноземье и степях Поволжья. Однако из-за потепления климата зверьки могли мигрировать и в Московскую область.