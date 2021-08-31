Случаи бешенства в Подмосковье сократились из-за системы вакцинации диких животных

Бешенство — это особо опасное заболевание, которое если не лечить и не профилактировать, то у всех теплокровных млекопитающих, в том числе у человека, заканчивается летальным исходом. По статистике, в мире ежегодно погибают от бешенства порядка 65 тысяч человек, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

«Московская область уже давно не регистрировала случаи гибели от бешенства. Я считаю, что это удалось совершить благодаря четко выстроенной системе информирования людей об этой опасности», — отметил Воскресенский.

По его словам, основным источником бешенства на данный момент являются дикие плотоядные животные — в основном лисицы и енотовидные собаки.

Министр напомнил, что еще недавно, если посмотреть последние пять лет, количество случаев бешенства в Подмосковье достигало колоссальных цифр — более 300 случаев в год. В один из годов даже приближалось к 400.

«В настоящий момент мы можем похвастаться нашими результатами. За первые восемь месяцев этого года мы в области зафиксировали всего 16 случаев бешенства», — заявил Воскресенский.

Достигнуть таких показателей удалось благодаря применению инновационной системы раскладки вакцины для диких животных, которые живут в лесах региона, с помощью самолетов.

«Ветеринарный врач вместе с пилотом садится в самолет, есть карта и они летают, разбрасывают над лесами вакцину. Ежегодно мы порядка 1,5 миллионов доз вакцины разбрасываем над нашими лесами», — объяснил министр.

В ближайшее время, по его словам, начнется третий этап раскладки.

Вторая история — это профилактика бешенства домашних животных. Ежегодно в регионе вакцинируют колоссальное количество домашних животных, доходит до 500 тысяч, отметил Воскресенский.

«Мы стучимся в каждый дом, проводим дворовые обходы, приходим в каждую деревню. Проводим вакцинацию, раздаем листовки, информируем через наши сайты», — рассказал министр.

Третья история, по его словам, — это работа с дикими животными в очаге.

Очагом называют место, где было найдено бешеное животное — лес или прилесная полоса.

«Мы с нашими охотниками изымаем всех диких животных, чтобы разорвать эту цепь», — отметил Воскресенский.

Как известно, отметил министр, одно дикое животное за свою жизнь может покусать десятки других животных и бешенство распространится в геометрической прогрессии. Эту цепь и размыкают специалисты.

Основным и единственным инструментом, с помощью которого можно остановить бешенство, Воскресенский назвал вакцинацию.