    25 мая 2020, 17:05

    Дикие звери начали выходить из подмосковных лесов на опустевшие улицы

    Алена Собкалова, Ирина Хлебникова

    Пока люди сидят на самоизоляции, в экологии произошли перемены. В города возвращаются дикие животные. Жители Богородского округа видели лосей, лебедей и кабанов.
    Дикие звери начали выходить из подмосковных лесов на опустевшие улицы

    Лоси, вышедшие из леса, удивили жителей Богородского округа, ведь раньше таких встреч не было.

    В пруды и озера, где давно не было птиц, начали прилетать лебеди. Несколько лет назад птицы останавливались на постой на Бисеровских прудах, где лакомились рыбой. Сейчас перелетные осваивают и новые горизонты.

    В лесах отметили увеличение популяции кабанов.

    Пока люди остаются дома, впервые за долгие годы природа вздохнула с облегчением. Но если самоизоляция продлится еще пару месяцев — увеличение численности животных приведет к конкуренции и естественному отбору.

    Подробности — в сюжете канала «360».