Дикие звери начали выходить из подмосковных лесов на опустевшие улицы

Пока люди сидят на самоизоляции, в экологии произошли перемены. В города возвращаются дикие животные. Жители Богородского округа видели лосей, лебедей и кабанов.

Лоси, вышедшие из леса, удивили жителей Богородского округа, ведь раньше таких встреч не было.

В пруды и озера, где давно не было птиц, начали прилетать лебеди. Несколько лет назад птицы останавливались на постой на Бисеровских прудах, где лакомились рыбой. Сейчас перелетные осваивают и новые горизонты.

В лесах отметили увеличение популяции кабанов.

Пока люди остаются дома, впервые за долгие годы природа вздохнула с облегчением. Но если самоизоляция продлится еще пару месяцев — увеличение численности животных приведет к конкуренции и естественному отбору.

Подробности — в сюжете канала «360».