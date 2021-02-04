Дикие животные вернулись в Подмосковье

Данные предоставил Институт проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени А. Н. Северцова Российской академии наук.

В города возвращаются, в том числе виды, которые не жили среди людей с середины XX века. Об этом рассказал заместитель директора Института Алексей Суров. Активнее всех приходят белки и бобры.

«Это соотносится с теми данными, которые получают биологи, ведущие обследование проектируемых ООПТ Подмосковья», — заявил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Большие колонии бобров встречаются в долине Сетуни, на Яузе в черте Мытищ. В некоторых городах проскакивают каменные куницы, белки-летяги, ласки.

«Это прекрасная тенденция, которая свидетельствует о том, что видовое разнообразие расширяется», — добавил Разин.

Увеличение видового разнообразия говорит об улучшении среды обитания для человека и животных, отметили специалисты ИПЭЭ. Для подтверждения этого ученые проводят ряд экспериментов, в частности, анализ содержания тяжелых металлов в шерсти млекопитающих.