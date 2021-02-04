facebook_pixel
    04 февраля 2021, 18:21

    Дикие животные вернулись в Подмосковье

    Алена Макаренко

    Все больше диких животных возвращается в города Московской области. Информацию предоставила пресс-служба Министерства экологии и природопользования региона.
    Дикие животные вернулись в Подмосковье

    Данные предоставил Институт проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени А. Н. Северцова Российской академии наук.

    В города возвращаются, в том числе виды, которые не жили среди людей с середины XX века. Об этом рассказал заместитель директора Института Алексей Суров. Активнее всех приходят белки и бобры.

    «Это соотносится с теми данными, которые получают биологи, ведущие обследование проектируемых ООПТ Подмосковья», — заявил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

    Большие колонии бобров встречаются в долине Сетуни, на Яузе в черте Мытищ. В некоторых городах проскакивают каменные куницы, белки-летяги, ласки.

    «Это прекрасная тенденция, которая свидетельствует о том, что видовое разнообразие расширяется», — добавил Разин.

    Увеличение видового разнообразия говорит об улучшении среды обитания для человека и животных, отметили специалисты ИПЭЭ. Для подтверждения этого ученые проводят ряд экспериментов, в частности, анализ содержания тяжелых металлов в шерсти млекопитающих.