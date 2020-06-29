Дикие пляжи планируют благоустроить в Дубне

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев и начальник Госадмтехнадзора требуют, чтобы муниципалитеты уделяли внимание не только официальным пляжам, но и диким местам для отдыха горожан, жителей муниципальных образований», — отметил начальник территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора МО Александр Трухин.

Отдыхающих на диких пляжах с каждым днем все прибавляется. Маленькая песчаная отмель на канале тоже не пустует. Сейчас территория вдоль берега — чистая. Сотрудники ВРГС ее регулярно убирают. Откосы канала тоже планируется вычистить от сорной поросли.

Источник фото: телеканал «360»

«Дикорастущие кустарники мы будем убирать. Не убирали, пока у нас дождливый месяц получился. Был большой уровень верхней воды, трудно было для подходов людей. А на сегодняшний момент работа запланирована на июль, она будет длиться на протяжении месяца», — сказал начальник территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора МО Александр Трухин.

Опыт показывает, что картина может измениться в любой момент. Ежегодно отдыхающие очень быстро замусоривают эту территорию. Принято решение временно установить бункер-накопитель, планируется расположить его поближе к причалам. Чтобы им могли пользоваться те, кто идет с озера и те, кто приехал с островов.

«Контейнер мы поставим. Но все понимают, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому просим горожан и гостей бережнее относиться к береговой линии и тем территориям, где отдыхают», — сказал советник главы г. о. Дубна Дмитрий Шилин.

Источник фото: телеканал «360»

На Комсомольской набережной также требуется вырубка сорных кустарников, выросших у воды. Они загораживают щит «Наукоград Дубна», с воды это выглядит неухоженно. Представители муниципалитета и надзорных органов осмотрели несколько локаций, где любят отдыхать дубненцы.

Все решения о предстоящем благоустройстве диких пляжей обсудят на встрече специально созданной рабочей группы, она состоится в ближайшие дни.