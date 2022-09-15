Диетолог рассказал жителям Подмосковья о способах похудения | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 17:51 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог рассказал жителям Подмосковья о способах похудения

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Всемирный день похудения отмечают 15 сентября. В честь праздника диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталья Денисова рассказала о способах снизить вес и популярных диетах.

Специалист отметила, что большинство популярных диет не сбалансированы, поэтому ведут к многочисленным проблемам. Так, кето-диета почти полностью исключает углеводы, которые дают организму энергию.

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«Да, эффект она дает, но, во-первых, он непродолжителен, во-вторых, много побочных эффектов — мощный удар по сосудам, почкам. Кроме того, страдает эмоциональная сфера — люди на кето-диете часто пребывают в плохом настроении», — рассказала она.

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Наталья Денисова также развенчала миф о привычке не есть после шести. Она утверждает, что принимать пищу необходимо не позже двух-трех часов до сна, а лучше — питаться равномерно в течение дня. Иначе у человека замедляется метаболизм, а голод воспринимается как стрессовая ситуация, в результате чего вес только набирается. В отличии от этого разгрузочный день может быть полезен, ведь он призван ускорить обмен веществ. Однако делать такой отдых необходимо не чаще двух-трех раз в неделю.

Другой опасностью на пути к похудению может стать голодание. Это большой стресс для организма, который безопасен только под наблюдением врача.

Для успешного снижения веса диетолог рекомендует добавить к диете физические нагрузки.

«Если вы худеете, очень важно делать это, контролируя состав тела, чтобы понимать, за счет чего происходит снижение веса. Есть очень хороший метод — биоимпедансометрия — простой, доступный, неинвазивный. Сегодня такое исследование проводят во многих центрах здоровья и фитнес-центрах. Оно поможет определить, на правильном вы пути или нет», — добавила специалист.

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