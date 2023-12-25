Подмосковье 25 декабря 2023, 12:22 Диетолог из Подмосковья Инна Пичугина посоветовала много двигаться и танцевать в новогоднюю ночь Unsplash

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Новогоднее застолье — испытание для любого организма. О том, как не испортить себе праздник и не попасть с обострением желудочно-кишечных заболеваний в больницу, рассказала главный внештатный диетолог Минздрава Подмосковья Инна Пичугина.

Диетолог посоветовала придерживаться правила «золотой тарелки». Для женщины подойдет блюдо диаметром 21 сантиметр, а для мужчины — 24. Его стоит визуально поделить на четыре части, заполняя на 25% гарнирами, на 25% белками и на 50% клетчаткой.

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Калорийность традиционных угощений, например оливье, можно снизить, заменив майонез на йогуртовый соус или нежирную сметану. Если убрать колбасу и заменить ее отварной куриной грудкой или говядиной, получится еще полезнее.

«Лучше не перегружать свой желудок большим количеством еды, запивая еще все это алкоголем. Но если вы все-таки решили употребить алкоголь, выбирайте напитки с низким содержанием спирта: белое вино или брют. После бокала обязательно выпейте стакан воды, чтобы нейтрализовать спирт и не испортить вечер себе и близким», — говорит Инна Пичугина.

Врач рекомендует также много двигаться и танцевать, чтобы облегчить работу желудочно-кишечного тракта. А если все-таки переели, на ночь нужно принять сорбент — это поможет избежать проблем на следующий день.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

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