Диана Гурцкая выступила на «Марафоне неограниченных возможностей» в Химках

В Химках, в ТЦ «МЕГА-Химки», прошел «Марафон неограниченных возможностей». Мероприятие провели в Международный День инвалида. В концерте участвовали люди с особенностями здоровья. Они танцевали, пели и проводили спортивные мастер-классы. А всех, кто внес свой вклад в доступную среду в Подмосковье, наградили памятными статуэтками.

Источник фото: телеканал «360»

На мероприятии выступила трехкратная чемпионка России, Белоруссии и Москвы по танцам на коляске — шестиклассница Ирина. В танцах всего полтора года, до этого девочка пела, но до вокальной секции Ире с бабушкой добираться непросто.

«Мой любимый танец — вальс, ну, мне все нравятся, просто вальс — он такой красивый, плавный, грациозный», — отметила Ирина Чебарева, участница фестиваля.

В этот день на сцену вышло порядка десяти таких артистов. И, казалось бы, им должно быть особенно непросто держаться перед большой аудиторией, но внутри у ребят только уверенность в себе и позитивный настрой.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы готовились уже давно, с этой песней выступали много где, эта песня веселая и мы решили показать этот номер здесь», — сказали участницы концерта.

Те, кто внес большой вклад в развитие доступной среды в Подмосковье, получили награды. Им вручили стеклянные статуэтки.

«Это очень важно: доступная среда есть, в Подмосковье она развивается, и наш губернатор уделяет ей огромное внимание», — подчеркнул Николай Ханин, член Общественной палаты Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Гости марафона могли попробовать себя в разных видах спорта — для них работали семь интерактивных площадок — профессиональные параспортсмены дали мастер-классы по фехтованию, стрельбе из лука, настольному теннису и бадминтону. Здесь же в холле члены всероссийского общества инвалидов устроили художественную выставку своих работ.

«Самые огромные слова благодарности нашим участникам, которые сегодня показывают мастер-классы на втором этаже и выступают на этой сцене. Этот такой стимул для нас с вами двигаться вперед. Спасибо им, низкий поклон и самое главное, чтобы они чувствовали, что рядом есть те, кто готов помочь», — сказала Ирина Теслева, заместитель главы г. о. Химки.

Источник фото: телеканал «360»

Завершила праздник певица Диана Гурцкая — та, которая уже давно доказала всей стране, что ограниченные возможности — это просто предрассудки.