Подмосковье 25 апреля 2023, 12:34 Диаметральное движение между Белорусским и Савеловским вокзалами приостановят в праздники "Московская Железная дорога"

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Минтранс Подмосковья предупреждает, что с 29 апреля движение на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами будет временно приостановлено. В это время на участке будут вестись работы, которые позволят уйти от реверсивного движения, вернувшись к прежним объемам движения на МЦД-1.

Работы будут проводить с 03:00 29 апреля до 03:00 8 мая. За указанный период на участке проложат первый главный путь от Белорусского вокзала до Беговой и второй путь от Беговой до Савеловского вокзала. Кроме того, будут уложены новые стрелочные переводы и устроена контактная сеть для нового пути.

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На период проведения работ движение поездов на соединительной ветви будет временно приостановлено. На этом фоне расписание пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, будет скорректировано.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте опроса жителей Подмосковья для своего обращения. Ответы на все волнующие вопросы респонденты получат во время традиционного обращения главы региона.

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