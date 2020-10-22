Диалог общества и церкви. Подмосковных журналистов пригласили на творческий конкурс «Прикосновение»

Молодых журналистов из Подмосковья пригласили стать участниками конкурса «Прикосновение». Главная тема — сохранение культурного наследия в области. Творческое соревнование подразумевает прием работ, вышедших в печать и эфир с 15 декабря прошлого года до того же дня в 2020-м.

Конкурс «Прикосновение» инициировали в Московской епархии и ее благотворительном фонде по восстановлению порушенных святынь. Задача — поддержать журналистов, пишущих на темы культурного наследия и традиций.

Журналисты, которые примут участие, станут связующим звеном между церковью, жителями и средствами массовой информации. Отправить свои работы смогут и начинающие авторы — для них сделали специальную номинацию «Дебют».

В результате в СМИ опубликуют цикл материалов, посвященных восстановлению порушенных святынь Подмосковья.

Источник фото: сайт благотворительного фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь

Сопредседателями конкурса стали советник губернатора региона по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева с секретарем Московской епархии протоиереем Михаилом Егоровым.

Простые шаги для участия

На конкурсе примут эссе, интервью, рассказы и видеорепортажи, посвященные нескольким темам:

• «Храм и окружающая среда. Экология пространства»;

• «Порушенная святыня. История и современность»;

• «Живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Люди и лица».

Для участия в конкурсе потребуется заполнить заявку на портале sohranihram.ru и вместе с конкурсными материалами направить ее на электронный адрес press@sohranihram.ru.

Количество конкурсантов от одного СМИ по каждой номинации не ограничено. Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.

Творческое состязание продлится с 30 октября по 30 декабря этого года. Церемония награждения состоится в январе.

Подать материалы для участия можно будет строго до 15 декабря.

Подробности расскажут в благотворительном фонде Московской епархии по восстановлению порушенных святынь на его портале sohranihram.ru или по электронной почте press@sohranihram.ru.