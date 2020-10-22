Диалог общества и церкви. Подмосковных журналистов пригласили на творческий конкурс «Прикосновение»
Конкурс «Прикосновение» инициировали в Московской епархии и ее благотворительном фонде по восстановлению порушенных святынь. Задача — поддержать журналистов, пишущих на темы культурного наследия и традиций.
Журналисты, которые примут участие, станут связующим звеном между церковью, жителями и средствами массовой информации. Отправить свои работы смогут и начинающие авторы — для них сделали специальную номинацию «Дебют».
В результате в СМИ опубликуют цикл материалов, посвященных восстановлению порушенных святынь Подмосковья.
Сопредседателями конкурса стали советник губернатора региона по культуре в ранге министра Нармин Ширалиева с секретарем Московской епархии протоиереем Михаилом Егоровым.
Простые шаги для участия
На конкурсе примут эссе, интервью, рассказы и видеорепортажи, посвященные нескольким темам:
• «Храм и окружающая среда. Экология пространства»;
• «Порушенная святыня. История и современность»;
• «Живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Люди и лица».
Для участия в конкурсе потребуется заполнить заявку на портале sohranihram.ru и вместе с конкурсными материалами направить ее на электронный адрес press@sohranihram.ru.
Количество конкурсантов от одного СМИ по каждой номинации не ограничено. Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.
Творческое состязание продлится с 30 октября по 30 декабря этого года. Церемония награждения состоится в январе.
Подать материалы для участия можно будет строго до 15 декабря.
Подробности расскажут в благотворительном фонде Московской епархии по восстановлению порушенных святынь на его портале sohranihram.ru или по электронной почте press@sohranihram.ru.