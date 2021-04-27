Диспансеризация для жителей Подмосковья стала более быстрой и доступной: помогли новые аппараты

Количество диагностических аппаратов в больницах Московской области за последние три года значительно увеличилось. Это позволило жителям региона проходить быструю диагностику. Ждать своей очереди для проверки здоровья больше не нужно. Об этом во время своего обращения к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что пройти диспансеризацию жители Подмосковья могут в любой день, включая субботу. Это особенно важно для тех, кто занят на работе.

«В Подмосковье стала возможной быстрая диагностика. За три года мы серьезно — почти на 200 единиц — увеличили количество тяжелого оборудования: компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, аппаратов для флюорографии и рентгена, маммографов. Если раньше приходилось ждать планового обследования на этом оборудовании месяц, то сегодня за неделю запишетесь и пройдете», — рассказал Андрей Воробьев.



Он подчеркнул, что среди умерших в прошлом году большая доля пришлась на мужчин в возрасте 40−50 лет. Все они своевременно не проходили обследование и не посещали поликлиники. Хотя современная медицина могла бы их спасти.

«Обращаю внимание руководителей предприятий — пожалуйста, включайтесь в эту работу, убедите, проследите, чтобы сотрудники посещали поликлинику и проходили необходимые исследования», — призвал Андрей Воробьев.

Кроме того, в Подмосковье обновляют парк автомобилей скорой медицинской помощи. Только в этом году его пополнят 167 новых машин. Продолжается строительство новых больниц и поликлиник, чтобы они были в шаговой доступности для каждого жителя.

Проверить работу сердца и сосудов пожилые жители Московской области могут в 50 специальных кабинетах. Врачи-кардиологи берут на контроль каждого пациента, чтобы не допустить возникновения обострения. До конца года такие кабинеты появятся во всех городских округах Московской области.

В городском округе Красногорск по прямому решению президента России появится новая областная детская больница. Это будет современный центр с самыми высокими технологиями лечения по 28 профилям.