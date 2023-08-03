03 августа 2023, 17:12
Диагностический центр МОНИКИ получил доступ к электронным медкартам жителей Подмосковья
Диагностический центр Московского областного научно-исследовательского клинического института получил доступ к электронным медицинским картам пациентов. Они доступны в системе ЕМИАС.
«Данные о заболевании и лечении пациента, результаты обследований и назначения врачей сохраняются в электронной медкарте. И теперь врачам КДЦ открыт доступ к ЕМИАС. Благодаря этому пациенту не нужно носить с собой все выписки, полученные на прошлых консультациях. Это очень удобно с точки зрения маршрутизации, ведь в МОНИКИ приезжают пациенты со всей Московской области», — отметил директор института Константин Соболев.
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Информацию из электронной медкарты пациента в Подмосковья могут получить только государственные учреждения. На консультацию в МОНИКИ лечащий врач может направить больного при наличии специальных показаний.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион полностью перейдет на цифровое медицинское оборудование в 2024 году.
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