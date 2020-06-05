Дезинфицирующие средства делают в больших кастрюлях-реакторах. И это не фантастика

Каждый день с производства в Щелкове коробками забирают дезинфицирующие средства. На фурах отвозят в Москву и в северную столицу — для обработки в метрополитене и в общественном транспорте. Средство изготавливают из 12-ти компонентов. В списке — сложные химические названия, разобрать их сможет только специалист. Действующий компонент — четвертичные аммониевые соединения. На антисептиках их часто обозначают аббревиатурой ЧАС.

Оно же используется в таком детском средстве, как мирамистин. Так что все зависит от концентрации, объясняет технический директор компании по производству дезсредств Леонид Чехонадских.

Действующий компонент не имеет запаха — как хлор, например. И абсолютно безопасен для человека.

Все вещества заливают в специальный реактор. Он выглядит, как гигантская кастрюля. За 8 часов работы — это две загрузки — один реактор изготавливает три тонны дезинфицирующего средства. Одну станцию метро целых две недели можно обрабатывать таким количеством средства, учитывая, что его еще разводят в воде. Кстати, в таком реакторе легко можно сварить сгущенку или крем для рук, например.

Первое время — с приходом коронавируса — предприятию приходилось работать в три смены, чтобы обеспечить все организации с запасом. Сейчас завод работает в обычном режиме.

Сейчас организация производит 10 тонн средств дезинфекции в сутки. При необходимости специалисты готовы увеличить оборот до пятидесяти тонн.