Дезинфекцию подъездов проверили в Орехово-Зуеве, Электростали и Богородском округе

На всей территории Подмосковья в подъездах многоквартирных домов управляющие компании проводят мероприятия по дезинфекции по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин совместно с представителями муниципальных образований и Ассоциации председателей советов МКД проверил ход работ по обработке подъездов в городских округах Богородский, Орехово-Зуево и Электросталь.

В ходе проверок рабочая группа проверила наличие графиков проведения дезинфекционной обработки хлор-содержащими и спиртосодержащими средствами, оценила качество проведения работ, соблюдение сотрудниками управляющих организаций норм безопасности — обязательное наличие защитных костюмов, специальных очков и масок. Для работников провели дополнительный инструктаж.

«Сегодня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева мы посетили три городских округа — Богородский, Орехово-Зуево и Электросталь, в которых оценили, как организована работа по дезинфекции подъездов и мест общего пользования в МКД, — отметил Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области. В целом во всех муниципалитетах работа проводится активно, жители информированы о ходе и графиках проведения дезинфицирующих мероприятий. Работа будет продолжена в том же темпе до нормализации эпидемиологической обстановки».

Для контроля соблюдения управляющими организациями графиков дезинфекции в Госжилинспекции Московской области создан оперативный штаб. В него вошли представители Ассоциации председателей советов МКД и органов местного самоуправления. Отделения Ассоциации аккумулируют информацию об адресах, где дезинфекция не проводится, проводится нерегулярно или ненадлежащим образом, после чего направляют в территориальные отделы надзорного ведомства. Инспекторы, в свою очередь, совместно с ОМСУ применяют меры воздействия на управляющие компании для выполнения поставленных задач.

Кроме того, работы по дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах Подмосковья контролируются с помощью внедренного областной Госжилинспекцией мобильного приложения ЕГИС ОКНД. Управляющие организации получают задания на проведение работ, а после их выполнения фиксируют, загружая фотоотчет в приложение.

В связи с введением режима повышенной готовности в Московской области управляющие организации с 16 марта приступили к ежедневной комплексной дезинфекционной обработке мест общего пользования в многоквартирных домах. В частности, обработке хлорсодержащими и спиртосодержащими растворами подлежат входные группы подъездов, холлы первых этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего пользования и перила.

Если в каком-либо доме региона управляющая организация не проводит дезинфекционную обработку, жители могут сообщить об этом в Единую диспетчерскую службу Московской области.