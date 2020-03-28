Дезинфекция всего и вся. Как в Подмосковье обрабатывают подъезды
Если выглянуть в окно, можно подумать, что в Домодедове снимают продолжение «Охотников за привидениями» — настолько белые халаты и ранцы за спиной роднят дезинфекторов с героями знаменитого фильма. Но это не фантастика, а реальность. Женщины в защитных костюмах обрабатывают все поверхности, до которых жители могут дотронуться в подъезде. Но боятся не надо — растворы для обработки безопасны для людей и животных.
Используем раствор «Аминосепт» — это бесхлорный раствор, безопасный для людей и животных. Он применяется в медицинских и детских учреждениях.Сергей Голиковдиректор УК «Дружба»
Дезинфекция в подъездах проводится два раза в день. Протираются и опрыскиваются входные двери, кнопки вызова лифта на каждом этаже, перила, ограждения, панели, стены, полы, и, конечно, детские площадки. Хотя по всем дворам весят предупреждающие объявления с просьбой не посещать их — слушаются не все. Всего в Домодедове антивирусную уборку проводят более чем в трех тысячах подъездов.
В Орехово-Зуеве 4,5 тысячи объектов поделили между собой полторы сотни организаций.
«Время уборки обычно — утро и ближе к вечеру. Сегодня ориентируются на то время, когда большинство владельцев квартир выгуливает собак, или заранее согласовывают график с жителями», — рассказали в управляющей компании НКС.
Обработку ведут с 18 марта. По словам председателя совета многоквартирного дома Ирины Степановой, работу дезинфекторов можно отследить по камерам.
Массовое обеззараживание домов, самоизоляция и бережное отношение друг к другу помогут не допустить европейского развития ситуации с коронавирусом.