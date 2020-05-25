    25 мая 2020, 20:02

    Дезинфекция посетителей на входе. Солнечногорский офис МФЦ оснастили экошлюзом

    Анастасия Аброськина, Екатерина Демидова

    Многофункциональные центры Подмосковья взяли курс на поэтапное возобновление работы. Двери офисов уже открылись, но сначала для юридических лиц — это один из шагов для запуска предприятий. Однако санитарные нормы усилили. В Солнечногорске, например, появился специальный экошлюз для дезинфекции.

    А значит, посетить офис МФЦ удастся только после специальной обработки. Когда кто-то окажется в дверях, среагируют датчики движения — это сразу вызовет распыление дезинфицирующего средства.

    Глава Солнечногорска Владимир Слепцов проверил работу этого экошлюза. Он заправлен 15 литрами жидкости. Ее хватит на 750 тысяч распылений, которые срабатывают при входе и выходе.

    Дезинфекция посетителей на входе. Солнечногорский офис МФЦ оснастили экошлюзом | Изображение 1

    Дезинфицирующее средство попадает на одежду и кожу. Но оно безвредно, подчеркнула директор солнечногорского офиса МФЦ Наталья Спицына.

    Оно убивает 99,9% микробов. Кожа и волосы от этого не страдают

    Наталья Спицына.

    Особое и первостепенное внимание — безопасности. Защитные маски и одноразовые перчатки потребуется носить работникам и посетителям. А после приема каждого человека специальный сотрудник будет дезинфицировать стул и стол.

    Дезинфекция посетителей на входе. Солнечногорский офис МФЦ оснастили экошлюзом | Изображение 2

    В залах посетителям необходимо соблюдать дистанцию. Также прием возможен только по предварительной записи.

    Сегодня в Подмосковье начали работать около 120 офисов МФЦ, которые пока что предоставляют семь услуг для юридических лиц.

    Дезинфекция посетителей на входе. Солнечногорский офис МФЦ оснастили экошлюзом | Изображение 3

    А губернатор Андрей Воробьев отметил, что центры, возможно, откроют свои двери для остальных жителей уже на следующей неделе. Однако это станет возможным при соблюдении всех мер безопасности.