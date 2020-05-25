Дезинфекция посетителей на входе. Солнечногорский офис МФЦ оснастили экошлюзом

А значит, посетить офис МФЦ удастся только после специальной обработки. Когда кто-то окажется в дверях, среагируют датчики движения — это сразу вызовет распыление дезинфицирующего средства.

Глава Солнечногорска Владимир Слепцов проверил работу этого экошлюза. Он заправлен 15 литрами жидкости. Ее хватит на 750 тысяч распылений, которые срабатывают при входе и выходе.

Дезинфицирующее средство попадает на одежду и кожу. Но оно безвредно, подчеркнула директор солнечногорского офиса МФЦ Наталья Спицына.

Оно убивает 99,9% микробов. Кожа и волосы от этого не страдают Наталья Спицына.

Особое и первостепенное внимание — безопасности. Защитные маски и одноразовые перчатки потребуется носить работникам и посетителям. А после приема каждого человека специальный сотрудник будет дезинфицировать стул и стол.

В залах посетителям необходимо соблюдать дистанцию. Также прием возможен только по предварительной записи.

Сегодня в Подмосковье начали работать около 120 офисов МФЦ, которые пока что предоставляют семь услуг для юридических лиц.

А губернатор Андрей Воробьев отметил, что центры, возможно, откроют свои двери для остальных жителей уже на следующей неделе. Однако это станет возможным при соблюдении всех мер безопасности.