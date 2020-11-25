Дезинфекция подъездов в рамках борьбы с пандемией прошла в Лосино-Петровском

Подмосковье продолжает бороться с распространением коронавируса. Дезинфекцию подъездов провели в Лосино-Петровском.

Дезинфекторы надевают на себя защитные костюмы, маски, перчатки, баллоны с хлорсодержащей жидкостью, автоматический распылитель. Этот небольшой набор предназначен для дезинфекции подъездов.

«Мы используем препарат бесхлорный „Оптимакс“. И также добавляем еще и хлорный состав. В комплексе хорошо работает. Из оборудования — распылители, холодный туман, горячий туман. То есть все оборудование непосредственно», — рассказал дезинфектор Петр Фисенко.

Дезинфекторы следуют по привычному пути жильцов: опрыскивают входные двери, кнопки лифта, перила, стены — то есть все, чего могут коснуться люди. Наличие графика обработки проверяет техник управляющей компании.

«Здесь отображены дата, время и виды, где убирались: полы, оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых замков, перила лестничной клетки и напольные покрытия», — пояснил техник управляющей компании Сергей Смирнов.

Подъезды обрабатывают два-три раза в неделю. Жители могут сами вызвать специалистов. Первый этаж и лифты обеззараживают ежедневно. Остальные места общего пользования, то есть лестничные пролеты и площадки — два или три раза в неделю. Кроме того, люди могут высказать свои пожелания представителям управляющий компании.

Даже, бывает, звонят, заявки делают. Бывает и такое, что [говорят:] «В нашем подъезде подтвердился коронавирус. Приезжайте, пожалуйста, обработайте». Мы приезжаем, обрабатываем. Даже по заявкам Роман Мещеряков директор МБУ «Хозяйственно-транспортное управление».

Усиленные меры безопасности необходимы, чтобы никто из жителей не заразился коронавирусом. Как заверили в управляющей компании, за дезинфекцию не берут дополнительную плату, она входит в содержание общего имущества.

За последние сутки в Подмосковье зафиксировали 1005 новых случаев коронавируса. Суточный прирост по стране составил 23 675 человек.