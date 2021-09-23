Дезинфекторы для рук появились в подъездах жилых домов Реутова
Современные дезинфекторы для рук начали появляться в жилых домах Реутова. Их устанавливают в подъездах, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Это один из шагов в борьбе с инфекцией.
По словам главы округа Станислава Каторова, дезинфекторы не только помогут противодействовать COVID-19, но и будут одним из способов защиты в сезон гриппа.
В домах начали устанавливать бесконтактные дезинфекторы для рук. Это позволит жителям соблюдать меры профилактики
Он добавил, что работу выполняют совместно с управляющей компанией «ЦС-Сервис».
Первыми эту новинку опробовали жильцы многоквартирных домов № 27, 27/1 и 27/3 на Ашхабадской улице.
В Реутове может появиться еще больше дезинфекторов, если они окажутся востребованными и будут пользоваться спросом.
Ранее мы рассказали о том, что изменилось в Реутове за пять лет.