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    23 сентября 2021, 17:30

    Дезинфекторы для рук появились в подъездах жилых домов Реутова

    Анастасия Аброськина

    Современные дезинфекторы для рук начали появляться в жилых домах Реутова. Их устанавливают в подъездах, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Это один из шагов в борьбе с инфекцией.

    Дезинфекторы для рук появились в подъездах жилых домов Реутова | Изображение 1

    По словам главы округа Станислава Каторова, дезинфекторы не только помогут противодействовать COVID-19, но и будут одним из способов защиты в сезон гриппа.

    В домах начали устанавливать бесконтактные дезинфекторы для рук. Это позволит жителям соблюдать меры профилактики

    Станислав Каторов.

    Он добавил, что работу выполняют совместно с управляющей компанией «ЦС-Сервис».

    Первыми эту новинку опробовали жильцы многоквартирных домов № 27, 27/1 и 27/3 на Ашхабадской улице.

    В Реутове может появиться еще больше дезинфекторов, если они окажутся востребованными и будут пользоваться спросом.

    Ранее мы рассказали о том, что изменилось в Реутове за пять лет.