Дезинфекторы для рук появились в подъездах жилых домов Реутова

Современные дезинфекторы для рук начали появляться в жилых домах Реутова. Их устанавливают в подъездах, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Это один из шагов в борьбе с инфекцией.

По словам главы округа Станислава Каторова, дезинфекторы не только помогут противодействовать COVID-19, но и будут одним из способов защиты в сезон гриппа.

В домах начали устанавливать бесконтактные дезинфекторы для рук. Это позволит жителям соблюдать меры профилактики Станислав Каторов.

Он добавил, что работу выполняют совместно с управляющей компанией «ЦС-Сервис».

Первыми эту новинку опробовали жильцы многоквартирных домов № 27, 27/1 и 27/3 на Ашхабадской улице.

В Реутове может появиться еще больше дезинфекторов, если они окажутся востребованными и будут пользоваться спросом.

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