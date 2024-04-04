04 апреля 2024, 09:48
Дежурство спасателей организовали в подтопленных СНТ Красногорска и Лосино-Петровского
Работники 299-й и 227-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспаса» побывали в местах предполагаемых подтоплений в городских округах Лосино-Петровский и Красногорск. Там, где реки уже вышли из берегов, организовали дежурство.
«Обнаружили подтопленное СНТ „Утро“, где уровень вышедшей из берегов реки Воря составил 40 сантиметров. Для безопасности наши работники совместно с администрацией городского округа Лосино-Петровский организовали постоянное дежурство в этом районе. Помогаем жителям ездить в магазин за продуктами, эвакуировать легковые автомобили из зоны подтопления», — рассказал заместитель начальника территориального управления № 5 Павел Демидов.
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Такая же ситуация сложилась на территории СНТ «Речное" в Красногорске. Там работали спасатели 227-й ПСЧ.
«Во время рейда спасатели объяснили жителям порядок действия при увеличении уровня воды, пояснили, как действовать и что необходимо иметь при себе на случай эвакуации. Людям напомнили телефоны экстренных служб, вручили памятки», — рассказал начальник части Александр Смирнов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.
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