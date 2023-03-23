Подмосковье 23 марта 2023, 17:37 Дежурства волонтеров помогли снизить смертность на железной дороге на 10% в прошлом году Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Волонтеры ежедневно дежурят на станциях и переходах на железной дороге в Подмосковье. Они помогают при проведении мероприятий по снижению травматизма. Благодаря этому смертность на путях снизилась на 10% за год.

Как рассказал первый замглавы министерства Евгений Аптекин, дежурство волонтеров – одна из наиболее эффективных практик по профилактике тварматизма на путях. Совместно с «МВС Груп» ведомство решило отблагодарить их термокружками — чтобы добровольцы всегда могли выпить горячий чай или кофе.

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«Уже 100 термокружек получили волонтеры из 15 округов. Мы ценим работу наших волонтеров и обязательно продолжим делать пребывание наших волонтеров на дежурствах более комфортным», — сказал он.

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Волонтеры не дают пассажирам переходить пути в неположенном месте, а также напоминают правила безопасности. Благодаря дежурствам в прошлом году удалось на 10% снизить число смертельных аварий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею создания нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

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