Подмосковье 22 апреля 2024, 10:43 Дежурства по соблюдению ПДД провели в Подмосковье в выходные Минтранс Подмосковья

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Дежурства по соблюдению ПДД продолжаются в Подмосковье по поручению Минтранса Московской области. В выходные почти 450 сотрудников администраций городских округов и волонтеров организовали инспекции в 430 местах.

Дежурства провели в зонах отдыха, на пешеходных переходах, а также в СНТ и на стоянках грузового транспорта. Сотрудники Госавтоинспекции также провели рейды в 43 округах. Они организовали такие мероприятия, как «Детское кресло», «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Засветись» и другие.

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«Дежурства проводятся каждые выходные и праздничные дни. И надо отметить, что они также в комплексе оказывают позитивное влияние на соблюдение правил дорожного движения, повышают культуру вождения», — уточнили в Минтрансе Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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