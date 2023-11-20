Подмосковье 20 ноября 2023, 23:58 Дежурства по повышению безопасности на дорогах прошли в Подмосковье на выходных Unsplash

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Более 500 сотрудников из администраций городских округов Подмосковья провели специальные дежурства в рамках программы по обеспечению безопасности на дорогах. Рейды прошли в минувшие выходные.

Специалисты работали более чем в 470 местах, включая 200 зон отдыха и мест общественного скопления. Также они проверили свыше 160 пешеходных переходов, почти 90 территорий садоводческих товариществ и 20 площадок для отстоя грузового транспорта.

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Кроме того, в 43 городских округах проводились рейды Госавтоинспекции Московской области, такие как «Нетрезвый водитель», «Пешеходный переход», «Такси», и другие акции по соблюдению ПДД.

Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья напоминают всем о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Водителей призывают быть внимательными на дорогах и следить за собой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог.

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