Подмосковье 28 июля 2023, 20:27 Дежурства и рейды по соблюдению ПДД продолжатся в Подмосковье в выходные Минтранс Подмосковья

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Дежурства и рейды по соблюдению правил дорожного движения продолжатся в эти выходные в более чем 300 местах Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«В Минтрансе Подмосковья напомнили, что сотрудники администраций округов и волонтеры разъясняют правила и призывают жителей соблюдать ПДД, помогают пресекать нарушения, а сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья продолжат проверки и рейды на соблюдение ПДД на территории региона», — пояснили в ведомстве.

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Министерство призвало водителей быть внимательными, объяснять детям и подросткам ПДД. Вечером следует снизить скорость и не совершать обгоны в запрещенных местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта в регионе. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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