Подмосковье 25 августа 2023, 22:12 Дежурства и рейды на соблюдение ПДД пройдут в 350 местах Подмосковья в выходные Минтранс Подмосковья

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В выходные в 350 общественных местах Подмосковья проведут рейды и дежурства по соблюдению правил дорожного движения. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«Мероприятия проводятся силами сотрудников администраций округов и волонтёров, а сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья продолжат проверки и рейды на соблюдение ПДД», — уточнили в ведомстве.

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Минтранс Подмосковья призвал участников дорожного движения не нарушать ПДД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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