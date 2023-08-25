25 августа 2023, 22:12
Дежурства и рейды на соблюдение ПДД пройдут в 350 местах Подмосковья в выходные
В выходные в 350 общественных местах Подмосковья проведут рейды и дежурства по соблюдению правил дорожного движения. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
«Мероприятия проводятся силами сотрудников администраций округов и волонтёров, а сотрудники Госавтоинспекции Подмосковья продолжат проверки и рейды на соблюдение ПДД», — уточнили в ведомстве.
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Минтранс Подмосковья призвал участников дорожного движения не нарушать ПДД.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
ПДД
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