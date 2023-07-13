Подмосковье 13 июля 2023, 14:14 Дежурства автоинспекторов пройдут в 340 местах отдыха Подмосковья в выходные Минтранс МО

Читать 360tv в

Минтранс Подмосковья проведет дежурства более чем в 340 местах притяжения жителей в выходные. Это зоны отдыха, пляжи, парки и другие пространства. Сотрудники администраций округов и волонтеры расскажут о правилах дорожного движения и пресекут возможные нарушения.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции продолжат работу в небольших населенных пунктах и СНТ и организуют рейды на соблюдение ПДД. Особое внимание уделят предотвращению вождения в нетрезвом виде и несоблюдению правил несовершеннолетними участниками движения, которые передвигаются на самокатах и велосипедах.

Реклама

В министерстве призывают ответственно относиться к себе и окружающим, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не совершать обгон в запрещенных местах. В ведомстве добавили, что нетрезвое вождение может привести к авариям с серьезными последствиями.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».