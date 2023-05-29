29 мая 2023, 16:19
Дежурный по переезду спас девушку в наушниках от приближавшегося поезда в Больших Вяземах
На железнодорожном переезде в поселке Большие Вяземы в Одинцове дежурный по переезду Михаил Ераховец спас девушку от грузового поезда. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Подбежал, оттолкнул от состава на безопасное расстояние. Все обошлось», — рассказал Ераховец.
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Мужчина не увидел в своем поступке героизма, однако местные жители и пользователи интернета считают иначе. В итоге Михаила Ераховца поблагодарили за профессионализм и быстроту действий.
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Одинцово
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