Подмосковье 21 февраля 2023, 17:41 Дежурные инспекторы ГУСТ проследят за чистотой и порядком в Подмосковье в праздники

Читать 360tv в

Главное управление содержания территорий Подмосковья определило ответственных за соблюдение чистоты и порядка во время праздников. Обеспечить их помогут 57 дежурных, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Чистоту региона помогает обеспечить системный подход к уборке. Для этого ведется ежедневная работа. Так, в предстоящие выходные мониторинг порядка будут проводить инспекторы и руководство ГУСТ.

Реклама

«Центральный аппарат ведомства, включая руководящее звено организации, также будет работать в дежурном режиме. Всего на предстоящие выходные определено 57 блюстителей чистоты и порядка», — сказала Светлана Аипова.

Реклама

Эта работа особенно важна из-за изменчивой погоды — территории будут не только убирать, но и обрабатывать ото льда. В выходные это будут делать бережно, чтобы не доставлять дискомфорт жителям.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».