Дежурные группы детсадов придут на помощь работающим жителям Подмосковья в локдаун

Дежурные группы в детских садах Подмосковья придут на помощь родителям, которые продолжат работать во время локдауна и не смогут оставаться с ребенком дома. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Андрей Воробев.

По его словам, власти понимают, что не во всех семьях будет с кем оставить ребенка в период нерабочих дней, ведь локдаун коснется далеко не всех профессий.

«Детские сады закрыты, как и школы. Каникулы. Детские сады оставили только дежурные группы — в них гораздо меньшее количество малышей, которые могут в течение дня находиться в детских садах», — напомнил Воробьев.

По его словам, это важный шаг, который необходим жителям. В дежурных группах рекомендуют собирать не более 12 детей.

Эту практику оставляем, потому что понимаем, насколько важно семье, где родители работают, иметь такую возможность. И поэтому дежурные группы работают Андрей Воробев.

Он добавил, что зачастую люди просят близких, соседей или родственников посидеть с детьми. Это приносит неудобства.

«Дежурные группы оставили, потому что мы считаем важным позаботиться о тех, кому не у кого оставить детей», — сказал губернатор.

В частных детских садах региона власти тоже рекомендовали организовывать дежурные группы, но решение остается за их учредителями.