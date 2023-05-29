Эксклюзив 29 мая 2023, 18:49 Дежурного по переезду в Одинцово, спасшего девушку от поезда, решили премировать Дежурный по переезду в Одинцово Ераховец рассказал подробности спасения девушки от поезда Freepik

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Дежурный по железнодорожному переезду в поселке Большие Вяземы в Одинцове Михаил Ераховец рассказал «360», что его решили премировать за спасения девушки от приближавшегося поезда. Ранее он сообщил о своем возможном увольнении после этого происшествия, но теперь пояснил, что просто поругался с начальством, а теперь все уладилось.

«Никто меня не увольнял. Я сам написал заявление, но все нормально решилось. Немного с начальством повздорили», — пояснил Михаил.

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Он уточнил, что тем вечером находился на рабочем месте и увидел, что по переезду идет девушка «лет 20–25, не больше». Она не заметила, что на нее движется грузовой поезд. Ераховец сориентировался вовремя — подбежал и оттолкнул девушку.

«Она не смотрела по сторонам, была в наушниках. Была трезвой. Сказала мне „спасибо“. По-моему, она даже не испугалась, больше испугался я», — заметил мужчина.

Пользователи интернета сочли его поступок героическим.