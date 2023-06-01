Подмосковье 01 июня 2023, 14:39 Дежурного на ж/д переезде в Больших Вяземах наградили за спасение девушки на железной дороге Минтранс Подмосковья

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Первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин наградил почетной грамотой дежурного регулировщика Михаила Ераховца. 26 мая он спас жизнь девушке, которая переходила железную дорогу в наушниках и не заметила приближающегося поезда.

Случай произошел на железнодорожном переезде в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа. Михаил Ераховец был в тот день дежурным.

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«По рации передали, что идет тепловоз, я вышел закрыть переезд и решил проверить пешеходную зону. Вижу, идет девушка в наушниках и уже ногу поставила на рельсы. Когда я ее оттолкнул, она даже не поняла, что произошло, а мне было очень страшно. В тот момент не думал, что оба можем погибнуть», — рассказал Михаил.

Минтранс Подмосковья наградил железнодорожника за смелось и своевременные действия, благодаря которым девушка осталась жива. Ее буквально спасли из-под колес.

«Несмотря на то, что мы активно проводим мероприятия по предупреждению травматизма, смертность на железной дороге остается высокой. Случаи, когда удается спасти человека, происходят крайне редко, и ваш героический поступок — один из них», — сказал при награждении замминистра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.

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