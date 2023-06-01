01 июня 2023, 14:39
Дежурного на ж/д переезде в Больших Вяземах наградили за спасение девушки на железной дороге
Первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин наградил почетной грамотой дежурного регулировщика Михаила Ераховца. 26 мая он спас жизнь девушке, которая переходила железную дорогу в наушниках и не заметила приближающегося поезда.
Случай произошел на железнодорожном переезде в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа. Михаил Ераховец был в тот день дежурным.
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«По рации передали, что идет тепловоз, я вышел закрыть переезд и решил проверить пешеходную зону. Вижу, идет девушка в наушниках и уже ногу поставила на рельсы. Когда я ее оттолкнул, она даже не поняла, что произошло, а мне было очень страшно. В тот момент не думал, что оба можем погибнуть», — рассказал Михаил.
Минтранс Подмосковья наградил железнодорожника за смелось и своевременные действия, благодаря которым девушка осталась жива. Ее буквально спасли из-под колес.
«Несмотря на то, что мы активно проводим мероприятия по предупреждению травматизма, смертность на железной дороге остается высокой. Случаи, когда удается спасти человека, происходят крайне редко, и ваш героический поступок — один из них», — сказал при награждении замминистра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.
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