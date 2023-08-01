Подмосковье 01 августа 2023, 16:26 Дежурная служба подмосковной Росгвардии отметила профессиональный праздник Росгвардия Московской области

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Дежурная служба подмосковной Росгвардии отметила профессиональный праздник 1 августа. Ее сотрудники круглосуточно ведут сбор и обработку оперативной информации, направляют патрули охраны и координируют выезды спецподразделений ОМОН и СОБР.

Как рассказали в ведомстве, дежурная служба отмечает профессиональный праздник ежегодно 1 августа. Ее сотрудники работают с представителями разных силовых структур, проводят ежедневный мониторинг по всем направлениям служебной деятельности. Также они собирают и обобщают оперативную информацию и принимают меры для выполнения задач.

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«В настоящее время дежурная служба оснащена современными автоматизированными средствами сбора, изучения и анализа ситуаций, что позволяет обеспечить максимально быстрое реагирование на изменения оперативной обстановки», — отметил начальник дежурной части штаба Главного управления Росгвардии Подмосковья полковник полиции Александр Кузнецов.

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