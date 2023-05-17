Подмосковье 17 мая 2023, 14:09 Девушку с застрявшей в ушном проходе сережкой спасли в больнице в Видном Пресс-служба Минздрава МО

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Девушка в возрасте 21 года поступила в больницу в Видном с жалобами на инородное тело в ухе. Вынимая сережку, она нечаянно уронила его внутрь органа.

Как рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова, инородное тело достали при помощи специального инструмента.

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«Извлечение мелких предметов из ушей и носов, особенно детских, для нас привычное дело. Среди последних необычных находок — длинный ноготь, которым пожилой человек пытался почесать в ухе, но тот отломался и остался в слуховом проходе», — добавила она.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Врачи рекомендуют не доставать мелкие предметы из ушей и носа самостоятельно, так можно протолкнуть их еще дальше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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