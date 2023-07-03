Подмосковье 03 июля 2023, 10:15 Девушку с вызванным простудой удушьем спасли в Подольске

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Девушка в возрасте 22 лет обратилась в скорую помощь из-за болей в горле и затрудненного дыхания. Ее доставили в лор-отделение больницы в Подольске. Врачи установили у пациентки острое воспаление верхних дыхательных путей и резкое сужение просвета гортани.

Как рассказали врачи, такое состояние возникло у пациентки из-за простуды. Ее перевели в отделение реанимации и провели экстренную операцию.

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По словам заведующего отделением Артема Гербергагена, во время вмешательства у девушки произошла остановка дыхания. Ей провели вскрытие просвета дыхательных путей и установили в разрез трубку.

«Благодаря слаженной работе анестезиологов и реаниматологов дыхание и жизненно важные показатели удалось восстановить в течение нескольких минут. Вторым этапом мы вскрыли пациентке абсцесс надгортанника, а спустя неделю удалили дыхательную трубку», — сказал он.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она продолжит лечение и скоро будет выписана.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы для привлечения врачей в больницы.

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