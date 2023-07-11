Подмосковье 11 июля 2023, 12:37 Девушку с резко утраченным зрением в левом глазу удалось спасти в Раменской больнице

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Девушка в возрасте 27 лет поступила в больницу в Раменском с жалобами на полную потерю зрения на левом глазу. Перед этим она встала с кровати ночью, чтобы успокоить ребенка, подняла его и увидела рябь перед глазами. После этого зрение исчезло.

Врачи выявили у девушки ретинопатию Вальсальвы. Это заболевание, при котором кровь скапливается между сетчаткой и одним из слоев стекловидного тела, нарушая зрение пациента. Это состояние возникает при резком подъеме внутригрудного или внутрибрюшного давления. У пациентки это произошло из-за физической нагрузки.

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Как рассказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец, девушке провели лазерную гиалоидотомию, сформировав микроскопическое отверстие в стекловидном теле при помощи лазера.

«На следующий день после вмешательства центр сетчатки освободился от крови и зрение девушки улучшилось с двух до 70%. Впоследствии кровь через созданное лазером отверстие будет опускаться в нижние отделы глаза, где самостоятельно рассосется в течение месяца», — сказал он.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.

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