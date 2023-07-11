11 июля 2023, 12:37
Девушку с резко утраченным зрением в левом глазу удалось спасти в Раменской больнице
Девушка в возрасте 27 лет поступила в больницу в Раменском с жалобами на полную потерю зрения на левом глазу. Перед этим она встала с кровати ночью, чтобы успокоить ребенка, подняла его и увидела рябь перед глазами. После этого зрение исчезло.
Врачи выявили у девушки ретинопатию Вальсальвы. Это заболевание, при котором кровь скапливается между сетчаткой и одним из слоев стекловидного тела, нарушая зрение пациента. Это состояние возникает при резком подъеме внутригрудного или внутрибрюшного давления. У пациентки это произошло из-за физической нагрузки.
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Как рассказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец, девушке провели лазерную гиалоидотомию, сформировав микроскопическое отверстие в стекловидном теле при помощи лазера.
«На следующий день после вмешательства центр сетчатки освободился от крови и зрение девушки улучшилось с двух до 70%. Впоследствии кровь через созданное лазером отверстие будет опускаться в нижние отделы глаза, где самостоятельно рассосется в течение месяца», — сказал он.
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.
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