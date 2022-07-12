Девушку с переломом предплечья спасли в Подмосковье

В Дубненскую больницу попала 19-летняя девушка, которая рассказала, что у нее серьезная травма левой руки. Ей провели диагностику и выявили закрытый оскольчатный перелом обеих костей левого предплечья со смещением отломков. Выяснилось, что девушка решила покататься на электросамокате, однако в какой-то момент не справилась с управлением и врезалась в столб.

Пациентке оказали первую помощь и начали подготавливать ее к операции. Без хирургического вмешательства вылечить руку было невозможно, и девушке могла грозить инвалидность.

«Врачи нашей больницы провели высокотехнологичную операцию малотравматичным способом, с применением современных имплантов. Пациентке выполнили репозицию костных отломков и при помощи блокированных пластин зафиксировали перелом. Операцию провели через два небольших разреза, что позволило не повредить веточки лучевого нерва, которые проходили рядом с зоной перелома. Повреждение этой нервной структуры чревато осложнениями и ограничениями в подвижности кисти. Хирургическое вмешательство проведено успешно», — рассказал главный врач Дубненской больницы Алексей Осипов.

Сейчас пострадавшая девушка чувствует себя намного лучше и уже готовится к выписке. Специалисты еще раз напомнили, как важно аккуратно кататься на самокатах и соблюдать при этом всю технику безопасности. Нужно быть крайне осторожными на велосипедах и роликах. Нельзя попустительски относиться к своему здоровью, лучше всего надевать наколенники и обязательно шлем.