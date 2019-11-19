Девушки скрестили шпаги в Дубне. Турнир посвятили погибшей при теракте учительнице физкультуры

В Дубне дамы скрестили шпаги в честь коллеги. В наукограде организовали областной турнир по фехтованию, посвященный учителю физкультуры, погибшей при теракте на Дубровке.

Евгения Скопцова вместе со своей сестрой Натальей оказалась заложницей во время захвата театра террористами в октябре 2002 года. В результате погибло 130 заложников, в их числе оказалась и Евгения. Наталье удалось выжить. Вместе с родственниками она приехала в Дубну на турнир, организованный в честь сестры.

Источник фото: телеканал «360»

«Она была очень решительной, смелой, она была довольно-таки мудрый человек, но бесстрашный. Может из-за этого такой вид спорта ее привлек — именно фехтование, сражение, где нужны хитрость, реакция быстрая», — рассказала Наталья Виноградова, сестра Евгении Скопцовой.

Евгения Скопцова была двукратной чемпионкой СССР по фехтованию. После ухода из большого спорта, она переехала жить в Дубну, здесь воспитывала двух детей. Евгения работала учителем физкультуры в школе № 5 и являлась одной из основательниц школы по фехтованию в наукограде.

Источник фото: телеканал «360»

Леонид и Людмила — дети Евгении — также приехали на турнир. Они вспоминали, как проходили первые занятия, и были приятно впечатлены теми условиями, в которых сегодня тренируются дубненцы. Именно родственники и тренеры выступили организаторами соревнований.

«Наша семья напрямую связана с фехтованием: у нас все родственники — фехтовальщики, наш брат защищает флаг нашей страны», — рассказал Леонид Скопцов.

Источник фото: телеканал «360»

Турнир был поддержан Федерацией фехтования России. Организаторы надеются, что в дальнейшем география участниц будет только расширяться.

Отборочный фестиваль по брейк-дансу провели в Красноармейске Подробнее

«У нас есть призы, которые подготовили организаторы с Федерацией фехтования России, а есть два приза, которые подготовила именно семья, которые мы сами сделали», — отметила Елена Гришина, пресс-атташе Федерации фехтования России, сестра Евгении Скопцовой.

В этом году первое место в состязаниях на шпаге заняла Юлия Ащук из Москвы, второе место у Александры Столупиной из Дубны, третье место поделили дубненка Анастасия Самарина и москвичка Ильмира Бикбаева.