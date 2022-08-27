Девушка-сирота из Котельников получила квартиру по соцпрограмме

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин вручил ключи от квартиры Марии Концевич. Девушка получила жилье по губернаторской программе поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Квартира стала своеобразным подарком на совершеннолетие, а совсем недавно девушка вышла замуж.

«У меня было очень много эмоций, на самом деле. Я очень обрадовалась. Потому что иметь свою квартиру — это большая радость», — рассказала девушка. Она осмотрела жилье вместе со своей приемной мамой и главой округа.

В квартире — хорошая отделка, новая сантехника, газовая плита, двери и окна. Девушка уже прикинула, как обустроить жилье.

«Я думаю, что здесь будет стоять гардероб. Здесь я поставлю кровать. Повешу шторы и ковер», — рассказала счастливая обладательница квартиры.

«Хотелось бы выразить слова благодарности нашему президенту России, губернатору Московской области, что существует такая программа, где мы можем приобретать жилье нашим детям», — подчеркнул глава Котельников Сергей Жигалкин.

До конца года в городском округе ключи от собственных квартир получат еще шесть детей-сирот. Жилье им предоставят по договору социального найма. Они смогут приватизировать квадратные метры лишь пять лет спустя — так государство оберегает молодых людей, только вступивших во взрослую жизнь.

По этой же программе с начала года получили квартиры 15 ребят из Одинцова. До конца года ключи вручат еще 13 детям-сиротам.