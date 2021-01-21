«Она была размером с ребенка»: девушка с гигантской опухолью год не знала о ее существовании

Емельяну Моисеенкову врачи спасли от онкологии. Девушка около года жила с гигантской опухолью и не подозревала о ней. Образование объемом семь литров медики нашли случайно. Хирурги из Долгопрудного удалили опухоль, не навредив здоровью подростка.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас Емельяна уже восстановилась после тяжелой операции и пришла поблагодарить врачей за то, что спасли ей жизнь. Около года девушка не подозревала, что внутри яичника у нее растет опухоль. За это время она увеличилась до 40 сантиметров.

По словам врачей, ситуация Емельяны была не просто сложной, девушка оказалась между жизнью и смертью.

«Я ничего не подозревала, потому что все в семье у меня полненькие, думала, ничего страшного», — рассказала Емельяна Моисеенкова, пациентка Долгопрудненской ЦГБ.

Пока девушка находилась в неведении, опухоль росла. Новообразование объемом семь литров давило на органы, сжимало мочевой пузырь. Именно поэтому Емельяна обратилась в женскую консультацию, думала, ее просто продуло.

Девушку отправили в Долгопрудненскую больницу. На базе медицинского учреждения с прошлого года работает центр охраны репродуктивного здоровья подростков Подмосковья. Там пациентке назначили экстренную операцию.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы волновались насчет уровня онкомаркеров, у нас была онконастороженность гигантская, операцию выполняли лапаротомически. Есть правило у онкологов: если есть риск новообразования, операция должна быть выполнена пластично, то есть без раскрытия капсулы», — пояснила Елена Сибирская, главный акушер-гинеколог детей и подростков Московской области.

Врачи рассказали, что если бы девушка ходила на плановые обследования, все могло быть иначе.

«Очень важно регулярно проверяться, такое образование не может вырасти за секунду, поэтому обязательно посещайте гинекологов», — отметила Елена Сибирская.

Теперь жизни девочки ничего не угрожает, ни один орган, в том числе из репродуктивных, не пострадал, так что в будущем девушка сможет стать матерью. А пока готовится вернуться к занятиям в колледже.

Центр охраны репродуктивного здоровья подростков открылся прошлой осенью в Подмосковье. Комплекс расположили в Долгопрудненской центральной городской больнице. Он рассчитан на 50 посещений в смену. Круглосуточно здесь доступно десять стационарных коек.