Девушка из поселка в Егорьевском округе добилась ремонта дороги

Дорогу в поселок Шувое Егорьевского городского округа отремонтируют благодаря активности местной жительницы. Екатерина Грушина добилась ее реконструкции через «Добродел».

Девушке всего 24 года, из них шесть она провела за рулем автомобиля и любит сама «выбирать дорогу и скорость».

Активность Екатерины пригодилась и в быту. Жительница поселка увидела, что на «Доброделе» началось очередное голосование за ремонт дорог. Девушка не просто отдала свой голос за участок «Егорьевск — Шувое», но и попросила об этом своих соседей, друзей, знакомых и родственников.

«Писала в чатах: ребята, вы хорошую дорогу хотите? Давайте действовать!» — рассказала она.

В итоге участок длиной более четырех километров набрал 55 голосов, стал одним из лидеров голосования и попал в план ремонта дорог на 2022 год. Сейчас здесь полным ходом идут работы. Старое покрытие демонтировали, началась укладка нового асфальта.

Благодаря активности жителей отремонтируют не только дорогу Егорьевск — Шувое: из 29 дорог, которые приведут в порядок в этом году, 12 выбрали сами жители, проголосовав на «Доброделе».

«При формировании плана ремонта дорог мы учитываем голоса жителей на „Доброделе“. Из них формируется первоочередной список», — подчеркнул начальник отдела строительства объектов бюджетной сферы, транспорта и дорожной инфраструктуры администрации Егорьевска Андрей Макеев

Екатерину очень обрадовал результат, которого она достигла — не зря старалась привлечь внимание к проблеме и победила в голосовании вместе с единомышленниками.

«Верю, что активные люди меняют мир. И если хочешь добиться успеха — нужно действовать. Все в наших руках!» — заключила она.

Житель Егорьевска Василий Тремасов заметил, что лучше всех знают, какой дороге требуется ремонт, сами люди.

«Хорошо, что у нас есть такой инструмент, как голосование на портале „Добродел“. Например, благодаря победе в голосовании в этом году уже отремонтировали дорогу по улице 1 мая. Были ямы и канавы. А сейчас дорога замечательная, ездить по ней — удовольствие», — сказал мужчина.