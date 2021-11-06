Девушка из Коломны победила в шоу «Ты супер!»

Юная жительница Коломны Анна Чевтаева победила в пятом сезоне музыкального проекта «Ты супер!» на НТВ. Вокалом она начала заниматься в семь лет.

Победа в пятом сезоне шоу «Ты супер!» сделала Аню Чевтаеву звездой. Теперь девушку приглашают выступить на концерте, узнают на улицах родной Коломны, друзья просят сделать с ней селфи, а поклонники присылают десятки сообщений в соцсетях.

«Поклонники появились, фанаты, которые пишут мне, поздравляют, говорят, что я классная, это безумно приятно», — рассказала девушка.

Несмотря на популярность, звездой Аня себя не считает. Девушка уверена: она только в начале пути, а впереди еще много работы, чтобы стать знаменитой.

Победительница пришла на вокал в семь лет. Сначала училась народному, затем — эстраде. В прошлом году она выпустилась из музыкальной школы, но первым делом после победы навестила своих преподавателей.

Аня призналась, что эта победа оказалась самой тяжелой. В прямом смысле. Кубок весит три килограмма.

Источник фото: личный архив

«Я его держала вот так вот, у меня рука тряслась. Вроде верится, но ощущение какое-то, как будто не со мной. Как во сне. Да», — рассказала она.

Девушка мечтала выйти в финал. Даже попросила родителей подарить ей кактус, если получится. Но в то, что она сможет победить, не верила. Победа стала неожиданностью и для родителей Ани.

«Чувство первого места, оно не в этот вечер, ни на следующий день не пришло, оно как-то постепенно, наверное, и сейчас доходит до нас. Глядя на то, что у нее вот стоит грамота победителя, вот стоит кубок», — рассказал отец девушки Валерий Мамонов.

Сейчас Аня готовится поступать в музыкальный колледж. Девушка мечтает о большой сцене. А еще хочет стать преподавателем вокала, чтобы учить петь других детей.