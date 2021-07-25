Девушка-инвалид исполнила мечту после прямой линии с президентом

Просьбу Яны Суворкиной из Сергиева Посада не успели озвучить на прямой линии с президентом, но ее сообщение не оставили без внимания. Девушка с детства прикована к коляске из-за генетической болезни суставов. Она давно хотела увидеть Москву, и мечту помогли исполнить.

«Видела по телевизору, что будет [прямая линия] в такое-то время, и просто задала вопрос», — рассказала Суворкина.

Девушку привезли на ВДНХ, где специальный автомобиль прокатил ее по главным аллеям. Экскурсию для Суворкиной организовал Общероссийский народный фронт. Движение принимает обращения с прямой линии, которые можно решить силами общественников.

«Так как это заявка из Московской области, она попала в наш штаб и мы отрабатываем. <…> Совместные контакты, которые у нас есть с соцзащитой Московской области и ВДНХ, ничего сложного, в принципе, нет», — отметил член регионального штаба ОНФ в Московской области Алексей Фураев.

Источник фото: телеканал «360»

Во время прогулки личный экскурсовод рассказал девушке и ее семье историю выставки. Некоторые достопримечательности, например, фонтан Дружбы народов, Суворкина рассматривала уже не из окна автомобиля.

«В целом территория центральной аллеи и территория ВДНХ просто как парковая территория доступна, центральные музейные площадки, которые посетит Яна, также доступны для посещения инвалида-колясочника», — рассказал старший менеджер департамента стратегического развития и управления территорией ВДНХ Иван Бобылев.

Еще девушке показали музей ВДНХ и павильон «Космос». После экскурсии Суворкина призналась, что поездка стала лучшим подарком к ее наступающему дню рождения. Теперь девушка мечтает увидеть Париж и Эйфелеву башню.