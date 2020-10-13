Девочку с тяжелыми осложнениями после COVID-19 вылечили в Химках

Врачи из детской инфекционной реанимации областной больницы Химок вылечили 9-летнюю девочку, у которой появились тяжелые осложнения после коронавируса. Но спасли не только ее. Юные пациенты с такой проблемой стали поступать еще с мая.

Девочка из Красногорска переболела COVID-19 бессимптомно. Но через месяц после этого у нее появились осложнения.

Медики заметили воспаление всех органов — мультисистемный воспалительный синдром. У нее поднялась высокая температура, отекли конечности, болел живот, появилась сыпь. Обнаружили и дыхательную недостаточность.

«Здесь ребенку провели курс селективного плазмафереза, противовоспалительной и иммуномодулирующей терапии», — уточнил заведующий детской инфекционной реанимацией Химкинской областной больницы Дмитрий Новиков.

После процедур юная пациентка стала чувствовать себя лучше — скоро ее отпустят домой. Но такой случай здесь не единственный.

Редкие случаи

Дети с такими же тяжелыми осложнениями начали поступать в Химкинскую больницу в мае. Сейчас в инфекционном отделении находятся два ребенка.

Например, еще одним юным пациентом стал 9-летний мальчик из Балашихи. У него тот же синдром, и в больнице он четвертые сутки. Сейчас состояние стабильное.

По словам Дмитрия Новикова, детей с подобными осложнениями около 0,1% от числа всех заболевших COVID-19 в Подмосковье.

На сегодняшний день у нас пролечили 15 таких пациентов из Московской области. Все случаи закончились 100% излечением Дмитрий Новиков.

Он рассказал, что, когда в больницу Химок поступают такие дети, собирают консилиум для выбора тактики лечения. Они получают его в отделении детской инфекционной реанимации.

Оперативный прием

Дмитрий Новиков сказал, что дети на скорой помощи попадают, как правило, в ближайшую к дому больницу. При необходимости стационар связывается с учреждением из Химок. Оно отправляет свою бригаду, чтобы забрать юного пациента себе.

Но, если ситуация критическая, такие дети доставляются к нам санитарной авиацией, вертолетом Дмитрий Новиков.

Такой синдром проявляется у детей через три-четыре недели как осложнение от COVID-19, который они перенесли бессимптомно, подытожил Новиков.