Девочку весом менее 500 граммов спасли врачи Наро-Фоминска

Ребенка с экстремально низкой массой тела спасли врачи Наро-Фоминского перинатального центра. В отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных специалисты более двух месяцев выхаживали девочку весом 490 граммов.

Из-за преэклампсии пациентке на 26-й неделе беременности провели экстренное кесарево сечение.

«Состояние ребенка было крайне тяжелым. Разумеется, это было обусловлено недоношенностью. Более 2 месяцев она провела в нашем центре — малышка находилась на аппарате ИВЛ, длительное время получала питание через зонд. Благодаря усилиям врачей, ребенка удалось спасти. Сейчас Ассоль — так зовут малышку — проходит курс реабилитации, ее вес составляет более шести кг», — рассказала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

Реабилитация проводится в детском соматическом отделении перинатального центра. В курс входят общеукрепляющий массаж, физиотерапия, бальнеотерпия, бейби-йога и другие процедуры.

В данный момент в Московской области сформирована сеть учреждений родовспоможения. Здесь работают 6 перинатальных центров и клинический институт акушерства и гинекологии, где оказывается медицинская помощь самого высокого уровня, в том числе новорожденным с экстремально низкой массой тела.