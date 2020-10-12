Девочку с тяжелыми осложнениями после COVID-19 вылечили в Химках

Врачи детской инфекционной реанимации областной больницы Химок вылечили 13-летнюю девочку, у которой были тяжелые осложнения после COVID-19. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Юная пациентка из Красногорска переболела COVID-19 бессимптомно. Но через месяц после болезни у нее появились осложнения.

Врачи Химкинской больницы диагностировали у девочки мультисистемный воспалительный синдром — это воспаление всех органов. У подростка была высокая температура, отекли конечности, болел живот, появилась сыпь. Медики выявили и дыхательную недостаточность.

«Ребенку провели курс селективного плазмафереза, противовоспалительной и иммуномодулирующей терапии», — рассказал заведующий детской инфекционной реанимацией Химкинской областной больницы Дмитрий Новиков.

После всех процедур девочка стала хорошо себя чувствовать. Скоро ее отпустят домой.